wiiw-Studie: Ostmitteleuropa benötigt neues Wachstumsmodell

Die ostmitteleuropäischen EU-Staaten brauchen "ein neues, innovationsbasiertes Wirtschaftsmodell", weil das bisherige Erfolgsmodell als "verlängerte Werkbank" westlicher Konzerne an seine Grenzen stößt. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle 148-seitige Studie des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw). Auch auf große strukturelle Veränderungen wie Dekarbonisierung und Digitalisierung müssten die Ländern reagieren.

"Nur dann werden diese Staaten in der Lage sein, bei Produktivität und Lebensstandard mit Westeuropa gleichzuziehen", so die wiiw-Ökonomin und Co-Studienautorin Zuzana Zavarská in einer Aussendung. In der neuen Ostmitteleuropa-Studie im Auftrag der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung hat das wiiw untersucht, wie eine neu ausgerichtete Industriepolitik den Staaten helfen könnte, der "Middle Income Trap" zu entkommen. Die Studien-Autorinnen und -Autoren haben den Status quo analysiert und zeigen alternative Entwicklungsmöglichkeiten auf. Zentrales Ergebnis der Studie: "Die Staaten Ostmitteleuropas könnten von den Erfahrungen der ostasiatischen Tigerstaaten lernen."

Die Studienautoren haben ein Grundproblem für die ostmitteleuropäischen EU-Staaten identifiziert: Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien und die baltischen Staaten sind nach wie vor auf arbeitsintensive Produktionen spezialisiert und die Arbeitsprozesse mit der höchsten Wertschöpfung befinden sich weiter in den "Headquarter Economies" Westeuropas. Dies begrenze die Aussichten, mit Westeuropa wirtschaftlich gleichzuziehen. Der Wandel der Autoindustrie könnte für Osteuropa mit seinen zahlreichen Autofabriken zum Problem werden. "Bekanntermaßen ist die Produktion von Elektroautos viel weniger arbeitsintensiv als die von herkömmlichen Modellen mit Verbrennungsmotor. Dazu kommt die voranschreitende Automatisierung in der Industrie", sagte die wiiw-Ökonomin.

In der Studie wird den Staaten empfohlen, sich als Inspiration für ihre Industriepolitik die Staaten Ostasiens genauer anzusehen. "Taiwan oder Südkorea haben gezeigt, wie effektiv eine gut durchdachte strategische Industriepolitik sein kann. Auch wenn es viele Unterschiede zu den EU-Mitgliedern Ostmitteleuropas gibt, bieten die Erfolgsgeschichten Ostasiens wertvolle Inspiration", so Zavarská. Singapur sei etwa "sehr erfolgreich beim Anlocken ausländischer Direktinvestitionen in Bereichen, die dem industriellen Potenzial des Landes und seinen Entwicklungszielen entsprachen".

Auch wenn die Schaffung eines echten "unternehmerischen Staates" nach dem Vorbild Ostasiens laut wiiw-Studie für die meisten EU-CEE-Länder "in den kommenden Jahren unrealistisch sein dürfte", empfehlen die Studienautoren folgende Maßnahmen: Eine maßgeschneiderte Industriestrategie für jedes Land, die Schaffung eines nationalen Innovationssystems, die volle Inanspruchnahme von EU-Geldern und die Identifikation von vielversprechenden Nischen. Weitere Empfehlungen der Studie sind die strategische Förderung von Investitionen ausländischer Unternehmen anstatt pauschaler Gießkannenförderung, institutionelle Reformen, soziale Abfederung des Strukturwandels und möglichst gleichmäßige Verteilung der Wohlstandsgewinne.

cri/sag

(APA)