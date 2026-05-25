Wikana mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wikana hat am 22.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,03 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wikana noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 PLN in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Wikana mit einem Umsatz von insgesamt 6,9 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 14,48 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at