24.11.2025 06:31:29
Wikana stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Wikana hat am 21.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,45 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Wikana hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,0 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 69,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,8 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.
