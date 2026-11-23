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23.11.2026 06:31:29
Wikana veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Wikana lud am 20.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 PLN. Im Vorjahresviertel hatte Wikana 0,130 PLN je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wikana im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 256,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 53,3 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 15,0 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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