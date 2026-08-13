Wilcon Depot, hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Wilcon Depot, hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,150 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 9,81 Milliarden PHP gegenüber 8,70 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at