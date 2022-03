Wilcon Depot, informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Wilcon Depot, hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,14 Prozent auf 7,47 Milliarden PHP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,84 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,620 PHP beziffert. Im Vorjahr waren 0,350 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,58 Prozent auf 27,51 Milliarden PHP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,63 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,608 PHP gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 27,22 Milliarden PHP geschätzt.

Redaktion finanzen.at