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31.03.2026 06:31:29
Wilcon Depot, legte Quartalsergebnis vor
Wilcon Depot, lud am 30.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 PHP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 PHP je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,11 Milliarden PHP, während im Vorjahreszeitraum 8,49 Milliarden PHP ausgewiesen worden waren.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,600 PHP je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Wilcon Depot, ein Gewinn pro Aktie von 0,620 PHP in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 35,44 Milliarden PHP in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 34,17 Milliarden PHP umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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