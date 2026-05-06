Wilcon Depot, präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wilcon Depot, gab am 04.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 PHP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,130 PHP je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Wilcon Depot, mit einem Umsatz von insgesamt 9,17 Milliarden PHP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,41 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren, um 9,06 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at