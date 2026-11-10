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10.11.2026 06:31:29
Wilcon Depot,: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Wilcon Depot, äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 PHP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,170 PHP je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,45 Milliarden PHP – ein Plus von 2,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wilcon Depot, 9,23 Milliarden PHP erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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