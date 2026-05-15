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15.05.2026 06:31:29
WildBrain stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
WildBrain ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WildBrain die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,93 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WildBrain in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 52,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 61,2 Millionen CAD im Vergleich zu 128,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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