03.12.2025 06:31:29
Wildpack Beverage gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Wildpack Beverage hat am 01.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Wildpack Beverage hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,32 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,230 CAD je Aktie gewesen.
Wildpack Beverage hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,1 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
