Wildsky Resources: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Wildsky Resources hat am 18.02.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Wildsky Resources hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at