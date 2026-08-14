Wilh Wilhelmsen A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Wilh Wilhelmsen A äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33,22 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 61,41 NOK erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wilh Wilhelmsen A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,02 Milliarden NOK im Vergleich zu 3,26 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at