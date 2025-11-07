Wilh Wilhelmsen A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wilh Wilhelmsen A hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33,93 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wilh Wilhelmsen A ein EPS von 32,70 NOK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wilh Wilhelmsen A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,14 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren 3,17 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at