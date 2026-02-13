|
13.02.2026 06:31:29
Wilh Wilhelmsen A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Wilh Wilhelmsen A äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 30,98 NOK gegenüber 23,40 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 3,13 Milliarden NOK – das entspricht einem Zuwachs von 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,02 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.
In Sachen EPS wurden 163,71 NOK je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wilh Wilhelmsen A 123,32 NOK je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 12,81 Milliarden NOK vermeldet. Im Vorjahr hatte Wilh Wilhelmsen A 12,22 Milliarden NOK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.