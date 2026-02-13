Wilh Wilhelmsen A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wilh Wilhelmsen A äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 30,98 NOK gegenüber 23,40 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 3,13 Milliarden NOK – das entspricht einem Zuwachs von 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,02 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 163,71 NOK je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wilh Wilhelmsen A 123,32 NOK je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 12,81 Milliarden NOK vermeldet. Im Vorjahr hatte Wilh Wilhelmsen A 12,22 Milliarden NOK umgesetzt.

