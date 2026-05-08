Wilh Wilhelmsen A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Wilh Wilhelmsen A hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 26,20 NOK präsentiert. Im Vorjahr hatten 34,56 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,00 Milliarden NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,29 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at