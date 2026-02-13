Wilh Wilhelmsen B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Wilh Wilhelmsen B hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 30,98 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wilh Wilhelmsen B noch ein Gewinn pro Aktie von 23,40 NOK in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,53 Prozent auf 3,13 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,02 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 163,71 NOK eingefahren. Im Vorjahr waren 123,32 NOK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 12,81 Milliarden NOK gegenüber 12,22 Milliarden NOK im Vorjahr ausgewiesen.

