Wilh Wilhelmsen B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Wilh Wilhelmsen B hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 33,93 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wilh Wilhelmsen B 32,70 NOK je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wilh Wilhelmsen B in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,14 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren 3,17 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at