Wilh Wilhelmsen B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wilh Wilhelmsen B präsentierte am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 26,20 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wilh Wilhelmsen B 34,56 NOK je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,29 Milliarden NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,00 Milliarden NOK.

Redaktion finanzen.at