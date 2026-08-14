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14.08.2026 06:31:29
Wilh Wilhelmsen B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Wilh Wilhelmsen B präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 33,22 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 61,41 NOK je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,02 Milliarden NOK – eine Minderung von 7,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,26 Milliarden NOK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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