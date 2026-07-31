Bros Aktie
ISIN: US1148011034
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31.07.2026 11:03:38
Will ‘Barbie’ Get a Sequel? Warner Bros. Is Scrambling to Reach a Deal.
Three years after the $1.5 billion hit, Warner Bros. is trying to reach a deal before December, when the rights for a sequel revert to Mattel.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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