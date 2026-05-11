CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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11.05.2026 11:03:46
Will a Ban on Bromated Flour Change New York Bagels and Pizza?
Bromated flour, which makes breads and crusts stretchy and springy (and cheap), is among the carcinogens forbidden in pending state legislation.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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