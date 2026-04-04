Ignite Aktie
WKN DE: A2PAPD / ISIN: AU0000033763
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04.04.2026 10:06:00
Will a Historic Energy Supply Disruption Ignite a Stock Market Crash Under President Donald Trump? Here's What 86 Years of History Have to Say.
Over the last century, no asset class has been able to hold a candle to the annualized returns that stocks have brought to the table. Nevertheless, Wall Street still endures its fair share of volatility.In a little over one month, the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) have fallen into correction territory, with respective declines of 10.01% and 12.56% below their record-closing highs, through March 27. The broad-based S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) isn't too far behind, either, with a pullback of 8.74%.While pullbacks and stock market corrections are par for the course when putting your money to work in the world's greatest wealth-building machine, sometimes these downturns can turn into full-fledged crash events.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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