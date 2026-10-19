NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
19.10.2026 12:30:00
Will AI Companies Generate Enough Revenue to Continue the Build-Out? Here's What Nvidia CEO Jensen Huang Says.
Artificial intelligence (AI) stocks have taken a tremendous hit in October, as a toxic combination of higher interest rates and skepticism over the returns on AI spending has led to a steep sell-off.
Higher interest rates make it more costly to build AI data centers, all else being equal. Meanwhile, while leading AI labs Anthropic and OpenAI are still private, recent media leaks about their third-quarter revenue figures have suggested a potential slowdown.
If these two labs' revenues don't grow as much as some people anticipate, investors may cast doubt on the entire AI build-out, since Anthropic and OpenAI wouldn't be able to fund their commitments.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
19.10.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
19.10.26
|Nvidia: Bundesregierung und Konzernchef Huang besiegeln KI-Kooperation (Spiegel Online)
|
19.10.26
|NVIDIA-Aktie fester: Merz und Huang wollen KI in Deutschlands Industrie voranbringen (dpa-AFX)
|
19.10.26
|Handel in New York: Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|194,02
|1,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.