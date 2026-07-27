Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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27.07.2026 16:30:00

Will Amazon CEO Andy Jassy's $200 Billion AI Bet Pay Off on July 30?

Amazon (NASDAQ: AMZN) CEO Andy Jassy created a stir earlier this year when he announced that Amazon would spend $200 billion building out for artificial intelligence (AI).As the AI landscape continues to change quickly, the market has been concerned about the cloud giants' ability to ever recoup their spend, and Amazon stock plunged after the announcement. It has since gained back some of its losses, but it's roughly flat year to date, well behind the S&P 500 and many of its peers.Now, investors are gearing up to hear Amazon's latest update when it reports second-quarter earnings on July 30, and I think they are in for some good news.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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