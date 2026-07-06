AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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07.07.2026 00:25:00

Will AMD Be a $1 Trillion Company Before 2026 Is Over?

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) has been a fantastic stock to own in 2026. It's up around 142% so far this year, easily outpacing the 4.5% growth put up by Nvidia, which it's commonly compared to.This rise has brought it close to a $1 trillion valuation, currently around $850 billion. That means it only needs to rise about 18% more, which doesn't seem like a whole lot after the year that it has had so far.So, will AMD get into the $1 trillion club before 2026 is over? Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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