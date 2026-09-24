Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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24.09.2026 23:13:55
Will Berkshire Hathaway Ever Pay a Dividend? Why Buybacks Look Far More Likely for the Next 5 Years
Is a cash dividend coming to Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) anytime soon, or will buybacks and reinvestment remain the priority? Explore how culture, leadership, and the foundation's needs shape this debate by watching the insightful discussion below.
*This video was published on Sep. 21, 2026.
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