Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|
22.03.2026 20:15:00
Will Beyond Meat's Move From Fridge to Freezer at Walmart and Costco Help or Hurt the Stock?
Beyond Meat (NASDAQ: BYND) was a Wall Street and Main Street darling a few years ago, as its plant-based meat alternative products sparked a food fad. At one point, it seemed like everyone wanted to try Beyond Meat. Like most fads, demand for plant-based meat alternatives faded. Now big retailers, like Walmart (NASDAQ: WMT) and Costco (NASDAQ: COST), appear to be relegating Beyond Meat to the frozen food aisle. It could be a good thing, mostly.Beyond Meat's sales skyrocketed after it held its initial public offering. But in 2022, the packaged food company hit an inflection point, as its sales began to fall. The once hot products it sold were no longer in demand, as customers tried them and clearly decided they preferred real meat.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
