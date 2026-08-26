Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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26.08.2026 18:05:00
Will Bloom Energy Be the Next SpaceX? What the Numbers Actually Say.
Bloom Energy (NYSE: BE), a developer of solid oxide fuel cells (SOFCs), didn't generate much buzz when it went public eight years ago. Many investors dismissed it as a niche green energy play with lumpy revenue growth and steep losses. But over the past two years, Bloom's stock has skyrocketed 1,780%, boosting its enterprise value to $64 billion. Let's see why it soared, and if it might attract as much attention as SpaceX (NASDAQ: SPCX) -- which is still languishing near its IPO price -- in the near future.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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