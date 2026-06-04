Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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05.06.2026 01:35:55
Will Broadcom Stock Recover After Its Guidance Disappointment, Or Should You Cut Your Losses?
Shares of Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) tumbled more than 14% at one point today, wiping out nearly $300 billion in market value, following the company's fiscal second-quarter earnings report after the market closed yesterday.The fallout reverberated across the semiconductor space, with chip stocks Advanced Micro Devices, Intel, and Micron Technology all falling as the market reevaluated its expectations for AI semiconductor growth.Yet the scale of the sell-off obscures an important detail. Just over a week ago, Broadcom shares were trading at roughly the same level as they are at today’s close. In effect, the stock merely surrendered gains accumulated during a five-session rally (excluding today, of course). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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