Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
|
09.02.2026 18:00:00
Will Buying Archer Aviation Stock Below $10 Make Investors Rich?
Archer Aviation (NYSE: ACHR) is working toward commercializing a novel aircraft that could disrupt urban mobility for the better. This battery-powered craft, called Midnight, can seat four passengers (plus a pilot), is quieter and more sustainable than helicopters, and could save travelers hours in traffic by flying above gridlock. The company has been hatching this electric vertical takeoff and landing (eVTOL) for over seven years. And while at times it's made progress toward gaining regulatory approval from the Federal Aviation Administration (FAA), its stock has largely underdelivered.Indeed, if you had invested $1,000 in Archer when it went public at about $10 a share in 2021, your holding would be worth about $650 right now -- a 35% decline. In that same time, an investment in the S&P 500 would have roughly doubled your original investment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
