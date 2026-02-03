|
03.02.2026 16:41:00
Will Buying General Motors Below $100 Make Investors Rich?
General Motors (NYSE: GM) has surprised a lot of investors by posting excellent business results and generating strong gains for shareholders. But with the stock at a single-digit P/E ratio and several reasons to be excited about the next few years, could GM be a smart addition to your portfolio right now?*Stock prices used were the morning prices of Jan 29, 2026. The video was published on Jan 30, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
