Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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16.03.2026 23:00:00
Will Costco Wholesale Stock Join the Trillion-Dollar Club by 2030?
Costco Wholesale (NASDAQ: COST) is one of the leading retailers in the world, with a market cap of around $440 billion. And with a growing business and plenty of growth opportunities still out there, it's highly likely that it will become much more valuable in the future.Could the retail stock join the trillion-dollar club by the end of the decade, and is now a good time to add it to your portfolio?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Costco Wholesale Corp.
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