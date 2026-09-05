Eli Lilly Aktie

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WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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05.09.2026 20:32:00

Will Eli Lilly Split Its Stock? Here's What History Says Will Happen If It Does.

Currently trading at around $1,160 per share, Eli Lilly (NYSE: LLY) has one of the highest stock prices in the S&P 500. While fractional stock trading means a high absolute share price doesn't hinder performance as much as it used to, there are other reasons a high price might. It may make sense for Eli Lilly to split its stock soon, something it hasn't done in nearly 30 years.The company has yet to officially announce any sort of stock split plans. However, don't assume that, if it happens, a split will serve as a game changer for what is the most widely followed of the GLP-1 stocks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
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