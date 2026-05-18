Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
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18.05.2026 20:50:20
Will Google Launch Agentic Travel Bookings At I/O 2026? Booking And This Travel Company Are Poised To Benefit
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29.04.26
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28.04.26
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22.04.26
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Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes wiesen gemischte Tendenzen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.