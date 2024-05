WILL GROUP: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

WILL GROUP hat am 13.05.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 53,41 JPY gegenüber 42,28 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,86 Prozent auf 34,31 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 122,32 JPY, nach 143,19 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat WILL GROUP im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 3,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 138,23 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 143,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at