WILL GROUP: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

WILL GROUP veröffentlichte am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 36,28 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 26,76 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat WILL GROUP 37,10 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 35,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at