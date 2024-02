WILL GROUP hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

WILL GROUP äußerte sich am 08.02.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 7,07 JPY gegenüber 23,67 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,45 Prozent auf 34,64 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

