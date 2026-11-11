WILL GROUP legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

WILL GROUP hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 48,88 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 37,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat WILL GROUP mit einem Umsatz von insgesamt 41,37 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,91 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at