WILL GROUP präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

WILL GROUP stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 37,84 JPY. Im letzten Jahr hatte WILL GROUP einen Gewinn von 19,17 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 36,32 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at