WILL GROUP stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

WILL GROUP hat am 09.11.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 29,93 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 43,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 34,84 Milliarden JPY – eine Minderung von 5,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,92 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at