Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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27.07.2026 21:45:00
Will Helios Be the Catalyst AMD's Stock Needs to Hit a $1 Trillion Market Cap in 2026?
Last week was a big one for Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) as it launched Helios, its rack-scale system that's designed for artificial intelligence (AI). The company already has some large tech companies lined up for it, including Microsoft and Meta Platforms. Shares of AMD have already been flying high this year as investors have been bullish about the company's products potentially serving as viable alternatives to Nvidia's, with hopes that Helios may help take significant market share from the tech giant. Could the launch of Helios be what's needed for AMD's stock to rise even higher and for it to join the trillion-dollar club this year?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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