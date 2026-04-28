Hongkong Land Holdings LtdShs Aktie
WKN: 877047 / ISIN: BMG4587L1090
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28.04.2026 05:12:25
Will Hongkong Land seek to control the manager of Suntec Reit or the trust’s most prized properties?
Investing in a Reit where another group is the sponsor may be hardly optimal for the property giantWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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