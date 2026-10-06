Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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06.10.2026 09:16:02
Will Intel Bring Back Its Dividend Now That Its Stock Has Tripled?
Intel (NASDAQ:INTC) stock has more than tripled in 2026. As I write, shares trade near $119, up about 223% so far this year.
Longtime shareholders might remember another thing about the chipmaker: It used to pay them a dividend. Intel had paid one since 1992. It cut the quarterly payout to $0.125 a share early in 2023, then suspended it as of the fourth quarter of 2024 to prioritize liquidity for its investment plans.
Now that the stock has tripled, is the dividend coming back?
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