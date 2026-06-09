Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
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09.06.2026 19:51:20
Will Israel's troops take over more of southern Lebanon?
Locals displaced from southern Lebanese towns and cities on evacuation orders from Israel's military now fear Israel will occupy their homes permanently, or continue to expand its invasion.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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