NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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10.11.2026 21:51:01
Will Jensen Huang Still Run Nvidia at the End of 2027? Two Analysts Disagree
Nvidia (NASDAQ:NVDA) is investigating its own CEO. On Sunday, the board said it was launching an independent investigation after reports that Jensen Huang was targeted by a Chinese spy operation. Nvidia also released a message in which Huang admitted to an affair with Alice Huang, a former executive at Singapore-based chip company Megaspeed. The two Huangs are not related.
U.S. officials suspect Megaspeed helped smuggle restricted Nvidia chips into China. The board says it has confidence in Huang and his team. Huang has said he will cooperate with the review and keep leading the company.
Washington is paying attention, too. Three House committee chairs have asked Huang for a closed-door briefing on Nov. 18, one day after Nvidia reports quarterly earnings.
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