Will Meta Platforms Stock Plunge in 2026? 1 Warning and 1 Reason to Be Optimistic.
Meta Platforms (NASDAQ: META) continues to give investors reasons to cheer. The business reported impressive revenue growth of 24% in the fourth quarter of 2025 (ended Dec. 31), with earnings per share beating analyst estimates. Shares were immediately higher following the announcement.Meta is on a hot streak. The social media stock has rocketed 387% higher in the past three years (as of Jan. 30). Excitement and optimism are ruling the narrative.Is it possible that Meta shares change course and plunge in 2026? Investors should heed one warning. But there's also a reason to remain bullish.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
