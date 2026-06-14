WORLD Aktie

WORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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14.06.2026 13:39:20

Will Mexico's World Cup party be spoiled by teacher protest?

Just before the World Cup kicks off, host country Mexico faces a political tug-of-war. Striking teachers have occupied the central fan zone and have pledged to continue protesting.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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