NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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18.09.2026 18:30:02
Will Micron Follow Nvidia and Give Investors a Huge Dividend Hike?
Once upon a time, semiconductor stocks were solid dividend payers.
Before the AI boom, many of these household names paid yields that were significantly higher than the S&P 500, a reflection of the earlier perception of chip stocks as cyclical companies that rewarded investors with dividends as much as growth.
Nvidia's (NASDAQ:NVDA) yield topped 2% shortly after it launched its dividend in 2012, and Broadcom's was hovering above 3% for much of this decade. Intel was a dividend powerhouse with a yield of 3%-4% for much of the 2010s, before axing the payout to invest in its turnaround.
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