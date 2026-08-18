Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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18.08.2026 16:00:01
Will Micron Stock Jump Another 200% By 2027? History Has a Clear Answer
Micron Technology (NASDAQ:MU) has delivered eye-popping gains of more than 8x over the past year, driven by an incredible increase in the company's revenue and earnings amid a favorable memory pricing environment. However, investors have been booking profits in Micron stock lately. It has slipped 16% from the 52-week high it reached a couple of months ago, and that's quite surprising, since Micron's stunning growth isn't showing any signs of slowing. In fact, a closer look at the memory market's demand-supply dynamics will make it clear that the catalyst driving Micron's phenomenal growth over the past year is here to stay over the next year as well. But will that be enough for this semiconductor stock to regain its mojo and jump another 200% by the end of 2027? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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